السماح للشاحنات الاردنية وإزالة كافة القيود عنها لدخول للأراضي السعودية

دوت الخليج :- اكد وزير النقل المهندس مروان الخيطان ان الجهود التي قامت بها وزارة النقل وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية اثمرت عن إزالة كافة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية لدى عبورها أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الوزير الخيطان أن الاتصالات جارية حالياً مع الأشقاء في دولة قطر من أجل منح الشاحنات والبرادات الأردنية تأشيرات لدخولها الى الأراضي القطرية.

واشار وزير النقل أن الأردن يبحث مع كافة الأشقاء في الخليج العربي من أجل إزالة كافة المعيقات والعقبات التي تواجه حركة النقل والتنقل مع الأشقاء في الخليج العربي بالإضافة الى تفعيل اتفاقيات النقل البري الموقعة مع كافة الدول.

وبين المهندس الخيطان أن الأردن سمح للشاحنات السعودية بالدخول الى الأراضي الأردنية وايصال بضائعها الى مقصدها النهائي والسماح لها بالتحميل في رحلة العودة.

وكانت وزارة النقل قامت بإجراء اتصالات في وقت سابق مع السلطات المعنية في سلطنة عمان الشقيقة والتي بموجبها قامت السلطات العُمانية باتخاذ قرار بإزالة كافة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية والسماح لها بالدخول للأراضي العُمانية والوصول الى مقصدها النهائي في رحلة العودة.

وقال الخيطان أن العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية مع دول مجلس التعاون الخليجي مميزة وهذا ما هو ملاحظ من التعاون المستمر بين الأشقاء لما لمسناه من سرعة في الاستجابة والحرص لإعادة حركة النقل والتجارة والسعي الى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة.