القبض على 17 إرهابيا بالعراق

بغداد ـ د ب أ: أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على17 إرهابيا بعمليات استخباراتية متعددة في بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن” مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 17 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق أحكام الارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية “. وأوضحت أن “اثنين منهم عملا بما يسمى قاطع الفلوجة و نينوى تحت مسمى أبو أنس و أبو قصي ، فضلاً عن أن أحدهم من عائلة داعشية وأحد أخوته يعمل ضمن صفوف داعش الارهابية بما يسمى جيش دابق”. وأشارت إلى تسليم الموقوفين إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام أصولية.

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