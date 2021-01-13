دوت الخليج -

موسكو تعلن بدء التطعيم الشامل بلقاح كورونا

اعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، عن بدء التطعيم الشامل لجميع مواطنيها بلقاحها المحلي ضد فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل. موسكو تعلن بدء التطعيم الشامل بلقاح كورونااعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، عن بدء التطعيم الشامل لجميع مواطنيها بلقاحها المحلي ضد فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة: اطلب من أعضاء الحكومة البدء بحملة التطعيم الشامل للسكان ووضع جدول مناسب لتطبيق القرار. وأضاف، نراقب بقلق انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، وروسيا تتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تعلن بدء التطعيم الشامل بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.