أخبار اليمن : الأمين العام يعزي القيادي يحيى القائفي بوفاة والده

الأمين العام يعزي القيادي يحيى القائفي بوفاة والدهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد حمود بن حميد القائفي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني والتضحية في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة.

وأعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للأستاذ يحيى حمود القائفي عـضو اللجنة الدائمة الرئيسية واخوانه وكافة آل القائفي بمديرية خارف محافظة عمران بهذا المصاب الأليم..

وأشاد الأمين العام بمناقب الفقيد الوطنية والاجتماعية حيث كان واحداً من أبرز مناضلي الثورة اليمنية السبتمبرية والمدافعين عنها، تقلد العديد من المناصب في القوات المسلحة، وعمل في أوساط المجتمع كشخصية اجتماعية وقبلية في حل المشاكل الاجتماعية وإصلاح ذات البين في مديرية خارف ومحافظة عمران عموماً.

وأكد أن الوطن خسر برحيله مناضلاً مقداماً وروحاً زكية فاضت بالخير والمحبة للغير.. مبتهلاً إلى المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.