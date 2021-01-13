أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 143 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 143 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 143 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والتحيتا، وتحليق 4 طائرات حربية في أجواء حيس والجبلية و13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والفازة والتحيتا وكيلو16.

وأشار المصدر إلى رصد 30 خرقًا بقصف مدفعي و94 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.