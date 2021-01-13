إيطاليا تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية لنهاية أبريل

جدة - نرمين السيد - وأشار سبيرانزا، فى حديثه لمجلس النواب، إلى أن هذا القرار يأتى إثر غياب أى دلائل فى الوقت الراهن على انحسار وباء فيروس كورونا بالبلاد.

كما لفت وزير الصحة الإيطالى، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن الحكومة ترى أنه من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل، موضحا أن السلطات ترصد زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء المرض، حيث سجلت أكثر من مليونى حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية هذا الوباء حتى الآن، وتم تسجيل نحو 80 ألف وفاة بسبب هذا الفيروس، وهو ثانى أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا فى أوروبا، والسادس على مستوى العالم.

وأطلقت إيطاليا، إلى جانب باقى دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعى ضد فيروس كورونا المستجد.