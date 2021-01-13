السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية السعودية، إنها تحذر المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء)، وأى دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

يأتى ذلك، إلحاقا لبيان الصادر الصادر فى الثامن من يناير 2021، بشأن السفر إلى خارج البلاد والقدوم إليها ابتداء من شهر مارس المقبل، و"حرصًا من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين فى السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفى ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة فى عدد من الدول، واستمرار تفشى الجائحة وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ودعت الوزارة، فى بيانها "المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون فى هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك، مهيبة بالراغبين فى السفر للدول المسموح بها بتوخى الحذر والابتعاد عن المناطق التى يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".