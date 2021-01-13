إيطاليا..حالة الطوارئ الصحية ستمدد لنهاية أبريل 

أكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة كورونا في البلاد، حتى نهاية شهر أبريل.
وأشار سبيرانزا في حديثه لمجلس النواب، إلى أن هذا القرار يأتي إثر غياب أي دلائل في الوقت الراهن على انحسار وباء فيروس كورونا بالبلاد.
كما لفت وزير الصحة الإيطالي إلى أن "الحكومة ترى أنه من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل"، موضحا أن السلطات ترصد "زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر".
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء المرض، حيث سجلت أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية هذا الوباء حتى الآن، وتم تسجيل نحو 80 ألف وفاة بسبب هذا الفيروس، وهو ثاني أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا في أوروبا، والسادس على مستوى العالم.
وأطلقت إيطاليا، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.
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