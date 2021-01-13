فرنسا تستعيد مجموعة أطفال من شمال شرقي سوريا 

أعلنت حكومة باريس عن استعادة سبعة أطفال فرنسيين، اليوم الأربعاء، من منطقة شمال شرقي سوريا، بموافقة السلطات المحلية في تلك المنطقة.
وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن هؤلاء القاصرين لدى عودتهم إلى وطنهم سلموا إلى السلطات القضائية ويخضعون الآن لرعاية موظفي الخدمات الاجتماعية.
وشكرت فرنسا المسؤولين المحليين في شمال شرقي سوريا على التنسيق والتعاون في عملية استعادة هؤلاء الأطفال، دون تقديم المزيد من التفاصيل عنهم.
ومن المرجح أن هؤلاء الأطفال كانوا من الأطفال الذين خرجوا مع ذويهم المتطرفين الذين توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش".
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