منظمة الصحة العالمية : أكثر من 90 مليون إصابة بفيروس كورونا عبر...

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تجاوز 90 مليونا.
وكشفت الإحصاءات التي تنشرها المنظمة مرتين خلال كل 24 ساعة، أن 90.054.813 حالة إصابة و1.945.610 حالات وفاة بكورونا تم تسجيلها في العالم منذ بدء الجائحة وحتى الساعة 11:45 (بتوقيت موسكو) اليوم 13 يناير.
وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم بإصابات فيروس كورونا (22.428.591 إصابة)، وتليها الهند (10.495.147)، والبرازيل (8.131.612) وروسيا (3.448.203).
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، الظاهرة التي نسبتها إلى سرعة انتشار الوباء.
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