نداء عاجل من الصحة الكويتية للمواطنين بخصوص لقاحات كورونا

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي في الكويت مستقر، مع وجود انحسار واستقرار في معدلات الإصابة بفيروس كورونا بدولة الكويت، داعية جميع المواطنين إلى عدم التأخر في تناول اللقاح.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية، عبدالله السند، إن هناك ارتفاعا في الإصابات في بعض مناطق العالم، كما أن هناك استقرارا في مناطق أخرى، مضيفا أن الإصابات العالمية تجاوز 91.6 مليون إصابة، حيث سجل العالم في يوم 7 يناير نحو مليون إصابة، في حين كان 30 ديسمبر أكثر معدل وفيات في العالم منذ بداية الجائحة، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأشار السند إلى موافقة السلطات المعنية بالمملكة المتحدة على لقاح أكسفورد استرازينيكا، والذي سيصل إلى الكويت بعد الإجراءات الخاصة به عالميا ومنها الاعتماد.

ودعا السند جميع المواطنين إلى عدم التأخير في أخذ لقاح كورونا، مؤكدًا أن جميع اللقاحات التي اعتمدتها الكويت آمنة وفعالة.

وجدد المتحدث باسم الصحة الكويتية الدعوة إلى تجنب السفر خلال هذه الأيام، حرصا على استقرار الوضع الصحي في البلاد وتجنب إصابات قد تحدث في الخارج، معولا على وعي المواطنين والمقيمين في حفظ الأمن الصحي في البلاد، حيث إن المسؤولية المجتمعية جمعية.