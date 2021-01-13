CNN: زعيم الجمهوريين يكره ترامب ودعمه لإجراءات العزل أمر محتمل

كشفت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أجواء من التوتر تسود العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

وذكرت الشبكة الأمريكية نقلًا عن مصدر مطلع، أن ماكونيل غاضب من ترامب بسبب تصرفاته، مشيرة إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي بات يكره ترامب، بسبب تورطه في اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال العنف التي وقعت هناك، وخلفت 5 قتلى من بينهم ضابط شرطة.

وبحسب المصدر، فإن ترامب وماكونيل لم يتحدثا منذ يوم اقتحام الكونجرس، فيما أكد مصدر آخر أن الطرفين لم يتواصلا منذ يوم 15 ديسمبر الماضي.

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن ماكونيل يعتقد أن عزل ترامب من منصبه، سيسهل إخراجه من الحزب، حيث يرى أن ترامب لم يبد أي ندم حيال ما حدث في مبنى الكونجرس، موضحًا أن ماكونيل التزم الصمت بشكل متعمد ليترك الباب مفتوحًا أمام خيارات دعم إجراءات العزل.