أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (1122) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم ان إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (310,968) حيث بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (13,346) حالة.
كما سجلت الصحة الاردنية (15) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى (4091) حالة.
كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1427) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (293,531) حالة وفق تقرير الصحة الاردنية.
كما تمّ إجراء (26,934) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,490,118) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.17%)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في يوم.. الصحة الاردنية تسجل 1122 إصابة بكورونا و15 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.