الصحة العالمية تصدم العالم بشأن تفشي كورونا في 2021

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا إلى دول العالم، من أن السنة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تكون أصعب مما كانت عليه السنة الأولى.
وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان،: "الدخول إلى السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا "قد يكون أصعب" مما كان عليه الوضع سابقا "نظرا لبعض ديناميكيات انتقال المرض".
وأضاف رايان: "هذا الأمر متعلق بانتشار سلالات جديدة من الفيروس تعتبر أكثر انتقالا، مشيرا إلى أن الأوضاع الوبائية ستكون أكثر صعوبة في دول النصف الشمالي للكرة الأرضية".
فيما أكدت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف أن بعض الدول ستشهد بعد انتهاء فترة الأعياد تدهورا كبيرا للأوضاع قبل أن يبدأ تحسنها.
ويواجه العالم العام الثاني لفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في دول العالم خلال العام الماضي 2020.
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