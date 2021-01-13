تفشي فيروس كورونا بين صفوف الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بين صفوفه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا بين صفوفه، حيث بلغ 1506 حالات، وهو أعلى معدل إصابات حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جميع العناصر المصابين بالفيروس يعانون من أعراض خفيفة، كما يخضع 12 ألفا و339 عنصرا للحجر الصحي.

ومن ناحية أخرى، أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء أن إسرائيل سجلت 18 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 و26 حالة وفاة خلال الـ48 ساعة الماضية.

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 9025 إصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال 24 ساعة.

وارتفع إجمالي عدد المصابين في إسرائيل إلى 512،869 إصابة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أنه تم اجراء 127768 اختبارا بنسبة إيجابية للفيروس 7.2٪.

وقال صحة تل ابيب أنه بذلك فإن إسرائيل تسجل 18 الف إصابة خلال يومين على الرغم من استمرار حملة التطعيم.