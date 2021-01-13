بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر الشروط وآلية التقديم

التقديم على قرض العمل الحر من الخدمات المتميزة، التي حرص بنك التنمية الاجتماعية السعودي على تقديمها لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم، فهو من أنواع التمويل المتطورة والجديدة، والتي تدور حول آلية محددة، تناسب تطلعات الوقت الراهن، ويمكن أن نقول أن بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر يرفع مهارات الحاصلين عليه، ولقد وفر البنك شروط تمويل العمل الحر من أجل وصوله إلى المستحقين فقط.

شروط قرض العمل الحر

هناك شروط متنوعة دشنها بنك التنمية الاجتماعية لمن يرغب في الحصول على قروض العمل الحر، من بين تلك الشروط:

ألا يكون قيمة التمويل الذي يرغب عليه أصحاب الأعمال الحرة يزيد عن خمسين ألف ريال.

الحصول على الجنسية السعودية سواء أكان المتقدم رجل أو امرأة.

لا يزيد العمر عن ثمانية عشر سنة، ولا يزيد بالتبعية عن الستين عام.

يعقد البنك التنمية الاجتماعية مقابلة شخصية، لمعرفة المهارات والقدرات، ينبغي اجتيازها.

الالتزام بإدارة المشروع وكل ما يتعلق به.

بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر التقديم

وعن مرحلة التقديم على تمويل العمر الحر فهي تبدأ من خلال الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية ثم الدخول إلى المنتجات للتعرف على خيارات وبرامج التمويل التي يوفرها البنك، ومنها علينا أن نقوم باختيار قروض العمل الحر، ثم نقوم بالنقر على أحد نوعي التمويل المتاح، سواء النقل التشاركي أو التمويل متناهي الصغر، والبدء في إجراءات التسجيل بما يتناسب مع كل نوع من أنواع القروض.

طريقة وثيقة العمل الحر

حتى يُقال أنك من أصحاب الأعمال الحرة ينبغي أن تحصل على شهادة العمل الحر والتي يمكن استخراجها من خلال الإنترنت بشكل سهل، وتتم من خلال التالي:

زيارة منصة freelance.sa وهي منصة العمل الحر السعودية التي أطلقت في الفترة الأخيرة.

عقب الدخول، ستقوم باختيار حساب جديد، لكي تحصل على فرصة إدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال الموقع.

وعند الانتهاء من التسجيل بالبيانات الشخصية الصحيحة ستحصل على الشهادة.

بنك التنمية الاجتماعية استعلام

يمكن الاستعلام عن تمويل العمل الحر أو شروط تمويل العمل الحر بالتفصيل من خلال قنوات التواصل مع البنك، سواء التواصل الإلكتروني عبر موقع البنك، أو الاتصال على الهاتف الموحد 199099.