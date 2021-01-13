إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي من خلال موقع وزارة الداخلية 1442 قامت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بإصدار تأشيرة خروج نهائي من خلال الذهاب إلى موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية حيث يتوفر عليها العديد من الخدمات الهامة الذي يهتم بها جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية، وبالتالي يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي بشكل تفصيلي، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي

يمكنكم الحصول على طلب استخراج تاشيرة الخروج النهائي عبر تسجيل الدخول الى بوابه وزاره الداخلية بالمملكه السعوديه بعد ذلك تقوم بالضغط على خدمة لوحة معلوماتي الخاصة ببيانات الدخول والاطلاع على باقي البيانات المطلوبة، بعد ذلك تقوم بالضغط على تقديم طلب الحصول على تأشيرة خروج نهائي لكي تتمكن من الانتهاء من إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي بالمملكة.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي

يمكنكم اتباع إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي عبر بوابة أبشر من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالاتي:

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية بعد ذلك تقوم بالضغط على خدمات الأفراد ثم تقوم بالضغط على كلمة الجوازات والدخول الى التأشيرات بعد ذلك تبدأ بكتابات الاستمارة الموجودة أمامك وكتابة جميع البيانات المطلوبه منك بشكل تفصيلي وتتأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة تأكيد، وسوف تظهر لك كافة الأمور الخاصة بالتأشيرات وموعد انتهائها والمدة المحددة له يمكنك أيضا أن تقوم بحفظ المعلومات من خلال الموقع او يمكن طباعتها.

خطوات طباعة تأشيرة الخروج النهائي

يمكنكم تسجيل الدخول الى موقع مقيم عبر الانترنت ثم اضغط على صلاحية التأشيرات ثم تقوم بالضغط علي كلمة طباعة التأشيرة وتأكيد المعلومات من خلال اضافة رقم الاقامه ثم تقوم بالضغط على الخيارات أو يمكنك استخدام جواز السفر او الاسم، ويمكنك ايضا ان تقوم باستخدام تاريخ انتهاء الاقامة الخاصة بك أو من خلال التأشيرة ثم تضغط على كلمه طباعة وسوف تحصل بهذه الطريقة على نسخة من التأشيرة تكون صالحة للاستخدام في أي وقت.