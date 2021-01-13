قرض الراجحي الكاش خلال 30 دقيقة وبالتقسيط حتى 5 سنوات للسعودي والمقيم

قرض الراجحي الكاش خلال 30 دقيقة فقط وبالتقسيط حتى 60 شهر واحد من أهم وأفضل المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب التمويل، ويعتبر مصرف الراجحي من أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط وذلك نظراََ لما يقدمة البنك من منتجات تمويلية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من كافة الجنسيات كما يسعى مصرف الراجحي إلى توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل وتنشيط القطاع الإقتصادي في المملكة من خلال تقديم عروض تمويلية مميزة بتسهيلات عديدة وتخدم جميع الأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة.

قرض الراجحي الكاش خلال 30 دقيقة فقط

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي كاش بالتقسيط حتى 5 سنوات ومصمم بصيغة مطابقة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، كما يتيح البنك للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الحصول على قرض الراجحي الكاش خلال 30 دقيقة فقط من إرسال طلب التمويل بالإضافة إلى سرعة إتمام إجراءات القرض وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعها المصرف وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة والداعمة لتلك البيانات التي يقدمها العميل، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم مميزات تمويل الراجحي الكاش والمتاحة للسعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي مصمم طبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر. الموافقة الفورية من مصرف الراجحي على طلب الحصول على التمويل خلال 30 دقيقة فقط من إرسال الطلب وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعها البنك وسرعة تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب. يوفر قرض الراجحي للعميل الحماية من تقلب الأسعار وذلك عند الاستفادة من التمويل من التمويل في تجارة السلع. سرعة في تنفيذ جميع إجراءات طلب المنتج ومتطلبات بسيطة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي.

يمكن للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً الراغبين في طلب القرض الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي والمنتشرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. يمكن للمتقدمين الراغبين في الاستفادة من قرض الراجحي الكاش وممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعها البنك التقديم على التمويل من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وتعبئة نموذج الطلب بجميع البيانات المطلوبة. يمكن للعملاء التقديم أيضاً على طلب التمويل الشخصي عن طريق الأتصال على الرقم 8001241222.

عمر المتقدم يشترط ألا يزيد عن 65 سنة وذلك عند أجل إستحقاق قيمة التمويل. يشترط أن يكون الشخص المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي مصرف الراجحي. يجب أن يكون المتقدم لدية حساب جاري لدى مصرف الراجحي. تحويل الراتب الشهرى للمتقدم إلى حسابه لدي مصرف الراجحي مدعوماََ بخطاب تحويل الراتب من جهة العمل الخاصة بالمتقدم. في حالة التمويل المشترك يشترط ألا يقل الراتب الأساسي لطالب القرض والمتضامن عن 10 الآف ريال سعودي.

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