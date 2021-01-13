بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا في الأردن

دوت الخليج :- بدأت وزارة الصحة، الأربعاء بتنفيذ برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن.

وتلقى الفريق الطبيب المتقاعد داوود حنانيا، الذي عمل مديرا للخدمات الطبية الملكية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، على الهواء مباشرة في مركز صحي الجبيهة ضمن حملة البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19.

وقال حنانيا بعد تلقيه للمطعوم، إن "المطعوم هو الآن السلاح الرئيسي بأيدينا لمحاربة كورونا، وبالطبع الاستمرار بالالتزام بجميع وسائل الوقاية" , وفقا لـ "المملكة" .

وأضاف: "نحن في أول الطريق للتعافي لكسر الانتشار العجيب لهذا الفيروس، وكنت خلال الأشهر الماضية على تواصل مع مؤسسات بحثية كبيرة وتأكدت من أهمية وضرورة المطعوم للجميع فوق 16 عاماً".

ودعا حنانيا المواطن الأردني إلى الإقبال لأخذ المطعوم هو وعائلته للوقاية وعدم التعرض للفيروس.

وقال مدير مستشفى الملكة علياء العسكري، العميد الطبيب أحمد الخوالدة، إن "التطعيم في مراكز الخدمات الطبية الملكية يتم من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للمسجلين في المنصة المخصصة لتلقي المطعوم وتوزيعها على المراكز التي خصصتها وزارة الصحة".

وأضاف أن الأعداد المخصصة لتلقي المطعوم في مستشفى الملكة علياء 1008 أشخاص في يومي الأربعاء والخميس".

مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية أعلن الثلاثاء، عن إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح، بهدف إخبارهم بمواعيد تلقي اللقاح يومي الأربعاء والخميس.

ويستهدف البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص ضمن الدفعة الأولى ، في الوقت الذي وصل به عدد المسجلين على المنصة الخاصة بلقاح كورونا 201.144 شخصا، وفق الفراية.