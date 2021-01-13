قفزة غير مسبوقة للوفيات بفيروس كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 47.525، ليصل إلى مستوى 3.211.576 حالة. وذكرت وزارة الصحة، أنها رصدت خلال اليوم الماضى 1.564 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 84.767 متوفيا.

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