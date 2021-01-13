الجيش الإسرائيلى يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا بين عناصره

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش الإسرائيلى، أن جميع العناصر المصابين بالفيروس يعانون من أعراض خفيفة، كما يخضع 12 ألفا و339 عنصرا للحجر الصحى.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالى الإصابات بكورونا فى إسرائيل يبلغ 513.715، أما إجمالى حالات الوفاة فتبلغ 3.772.
وذكر الموقع أنه تم تسجيل حالتى وفاة و3.652 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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