نانسى بيلوسى: ترامب خطر داهم على الأمة

جدة - نرمين السيد - وأضافت "بيلوسى"، خلال كلمة لها بمجلس النواب، بحسب "قناة العربية" اليوم الأربعاء، أنه على مجلس الشيوخ الموافقة على عزل الرئيس لأنه يقسم البلاد.

واتهمت "بيلوسى" الرئيس المنتهية ولايته ترامب بتحريك "الغوغاء" للهجوم على الكونجرس، مؤكدة أنه من واجب مجلس النواب أن يصوت لعزل ترامب.