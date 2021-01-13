النواب الأمريكى يصوت لصالح المضى قدما فى مناقشة تشريع لعزل ترامب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، صوت 221 مشرعا فى مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونجرس الأمريكى، لصالح إقرار قواعد المناقشات حول وثيقة عزل ترامب وعملية إجراء التصويت حول الموافقة عليها أو رفضها، بينما عارض 203 نائبين هذه الأجندة.

وتنص خطة الجلسة على فتح المناقشات العامة التى من التوقع أن تستمر ساعتين ليتم بعد ذلك إجراء التصويت بشأن مشروع القانون.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، فى بداية المناقشة، إن ترامب "حرض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد أن يرحل".

وشددت على أن الرئيس الحالى يمثل "تهديدا واضحا"، معتبرة أنه يجب أن يتم عزله مع إدانته من قبل مجلس الشيوخ.