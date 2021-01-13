الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب للمرة الثانية فى 13 شهرا 

صوّت مجلس النواب الامريكي بـ 221 صوتا مقابل 203 لبدء نقاش حول مقالة المساءلة والتحريض على العصيان ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لشبكة سي إن إن الامريكية.

سيناقش مجلس النواب الآن المقال لمدة ساعتين ، مع توقع تصويت نهائي بشأن العزل، ويتم الان قراءة مادة الاتهام والتحريض على العصيان في قاعة مجلس النواب قبل بدء النقاش.

ووفقا للتقرير ورد فى مقالة المسائلة في الكونجرس: "في سلوكه عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة - وفي انتهاك لقسمه الدستوري بأمانة تنفيذ منصب رئيس الولايات المتحدة ، وبقدر ما يمكنه من الحفاظ ، وتوفير ، وحماية ، والدفاع عن دستور الولايات المتحدة وفي انتهاك لواجبه الدستوري في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة - تورط دونالد جون ترامب في الجرائم والجنح الكبرى من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة .. لقد أثبت دونالد ترامب ، بمثل هذا السلوك ، أنه سيظل يمثل تهديدًا للأمن القومي والديمقراطية والدستور إذا سُمح له بالبقاء في المنصب ، وتصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع الحكم الذاتي وسيادة القانون . وبالتالي ، فإن دونالد جون ترامب يضمن الإقالة والمحاكمة ، والعزل من المنصب ، وعدم الأهلية لتولي أي منصب شرف أو ثقة أو ربح في الولايات المتحدة والتمتع به ".

جاء فى مسودة المادة الخاصة بعزل ترامب أن ترامب "عرّض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها الحكومية لخطر شديد حيث هدد سلامة النظام الديمقراطى، وتدخل فى الانتقال السلمى للسلطة وعرض للخطر الفرع المنسق للحكومة. وبذلك فقد خان ثقته كرئيس، مما أدى إلى إصابة شعب الولايات المتحدة بوضوح ".