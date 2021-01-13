رسالة حزينة من حاكم دبي على تويتر... تفاصيل

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالة حزينة عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر رثا فيها الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال حاكم دبي عبر تويتر : ‏عزائي الشخصي لأسرة آل سعود .. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن .. صديق ورفيق حياة في حب الخيل .. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كان الديوان الملكي السعودي اعلن وفاة الأمير خالد بن عبد الله آل سعود مؤسس ومالك إسطبلات (جودمونت) العالمية.

وسجل الأمير خالد اسمه كواحد من أعظم ملاك الخيول في العالم، نظرا للإنجازات التي حققتها إسطبلات الراحل على المستوى العالمي .

ودخل الراحل الكبير عالم السباقات العام 1977 وحقق فوزه الأول في السباقات الكلاسيكية عن طريق "نون فاكت" الذي أهداه أول لقب كلاسيكي في سباق ألفي غينيز الإنجليزي في العام 1980، ليصبح بالتالي أول مالك من الشرق الأوسط يحقق الفوز في سباق كلاسيكي بريطاني.

وفي ثمانينيات القرن الماضي أسس الراحل الكبير إسطبلات ( جودمونت ) و التي انجبت عدد من الاسماء الأسطورية ابرزهم "فرانكل"، أحد أعظم الخيول المهجنة في العالم، الذي اعتزل السباقات محققا 14 فوزًا من 14 مشاركة قبل ان يعتزل في 2010، وحصل على أعلى تصنيف لخيل سباق في التاريخ، ولم يمض وقت طويل حتى انتجت المزرعة "انيبل" الفائزة في 11 سباقًا من الفئة الأولى.

وحصد الإسطبل الفوز في أكثر من 500 سباق، 440 منها من انتاج مزارعه الخاصة، و118 منها في سباقات الفئة الأولى 102 منهم من مواليد المزرعة.

كما نال الراحل الكبير عددا من الجوائز العالمية أبرزها الجائزة العليا للعطاء الدؤوب خلال النسخة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، كما حصل الراحل الكبير على 17 جائزة اكليبس التقديرية في الولايات المتحدة، تقديرًا لأدائه الرائع كبطل للملاك في أمريكا في الأعوام 1992، 2003، 2016، 2017، وكذلك حصوله على لقب أفضل المربين خمس مرات في 1995، 2001، 2002، 2003، و2009، وفي بريطانيا حصل الأمير خالد على بطولة الملاك في 2003، و2010 و2011.