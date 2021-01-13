شاهد.. الجيش الأمريكي يطوق الكونجرس مع التصويت على عزل ترامب

طوقت قوات الحرس الوطني التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الاربعاء، مبنى الكونجرس تزامنًا مع تصويت النواب الأمريكيين على البدء في إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن قوات الحرس الوطني فرضت طوقًا أمنيًا ووضعت حواجز فولاذية حول مبنى الكونجرس، خوفًا من اندلاع أي أعمال عنف خلال التصويت.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى تواجد الشرطة العسكرية، وقوات من شرطة الكابيتول، وشرطة واشنطن، لتأمين المبنى، فيما تم إغلاق حركة المرور بشكل تام حول المبنى.