شاهد.. الجيش الأمريكي يطوق الكونجرس مع التصويت على عزل ترامب

طوقت قوات الحرس الوطني التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الاربعاء، مبنى الكونجرس تزامنًا مع تصويت النواب الأمريكيين على البدء في إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن قوات الحرس الوطني فرضت طوقًا أمنيًا ووضعت حواجز فولاذية حول مبنى الكونجرس، خوفًا من اندلاع أي أعمال عنف خلال التصويت.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى تواجد الشرطة العسكرية، وقوات من شرطة الكابيتول، وشرطة واشنطن، لتأمين المبنى، فيما تم إغلاق حركة المرور بشكل تام حول المبنى.
وعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاربعاء، جلسته لمناقشة قانون عزل ترامب، من منصبه وذلك للمرة الثانية خلال فترة ولايته.
ومن المقرر أن يجري مجلس النواب أولا تصويتًا على مناقشة قانون العزل يوم الأربعاء، وإذا تم الموافقة عليه كما هو متوقع، سيمهد الطريق للتصويت على لائحة عزل ترامب واتهامه بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أدى إلى اندلاع أعمال شغب في مبنى الكونجرس الأمريكي، وفقًا لوكالة "رويترز".
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