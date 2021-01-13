بسبب ترامب وأحداث الكابيتول.. جوجل توقف الإعلانات السياسية في أمريكا

علقت شركة جوجل Google الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة، في محاولة للحد من مخاطر التحريض على العنف والترويج للكراهية في الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
وبحسب "بلومبرج"، ستدخل السياسة حيز التنفيذ من الخميس إلى 21 يناير على الأقل، في اليوم التالي لتولي بايدن منصب الرئيس.
وقالت وحدة "Alphabet Inc"، يوم الأربعاء في رسالة إلى المعلنين. لا توجد استثناءات لمعلني الأخبار أو البضائع.
وأضافت: "نوقف الإعلانات مؤقتًا بشكل منتظم بسبب الأحداث" الحساسة "غير المتوقعة عندما يمكن استخدام الإعلانات لاستغلال الحدث أو تضخيم المعلومات المضللة". علاوة على ذلك، لدينا سياسات طويلة الأمد تحظر المحتوى الذي يحرض على العنف أو يحض على الكراهية، وسنتوخى الحذر الشديد بشأن فرض أي إعلانات تتجاوز هذا الحد".
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