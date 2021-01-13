رئيسة النواب الأمريكي: ترامب يشكل خطرًا قائمًا على بلدنا وعليه الرحيل

هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وذلك خلال كلمتها خلال جلسة مناقشة إجراءات عزله من منصبه قبل انتهاء ولايته.
وقالت بيلوسي، إن ترامب يجب أن يغادر السلطة كونه خطرا داهما على الأمة، مضيفة: أن مجلس الشيوخ يتوجب عليه الموافقة على عزل الرئيس لأنه يقسم البلاد.
واتهمت بيلوسي ترامب بتحريك "الغوغاء" للهجوم على الكونجرس.
وأضافت: "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد المسلح ضد بلدنا. يجب عليه أن يرحل لأنه يشكل خطرًا واضحًا وقائمًا على بلدنا".
ولفتت رئيسة النواب الأمريكي إلى أن ترامب شكك في الديمقراطية الأمريكية وكذب مرارا وتكرارًا بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي افضت إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاربعاء، جلسته لمناقشة قانون عزل ترامب، من منصبه وذلك للمرة الثانية خلال فترة ولايته.
و المقرر أن يجري مجلس النواب أولا تصويتًا على مناقشة قانون العزل يوم الأربعاء، وإذا تم الموافقة عليه كما هو متوقع، سيمهد الطريق للتصويت على لائحة عزل ترامب واتهامه بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أدى إلى اندلاع أعمال شغب في مبنى الكونجرس الأمريكي، وفقًا لوكالة "رويترز".
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