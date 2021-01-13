CNN: نواب أمريكيون يخشون تعرض حياتهم للخطر حال التصويت لعزل ترامب

أكدت مصادر لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن عددا من القادة بالحزب الجمهوري، يرغبون في التصويت لصالح عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من منصبه، ولكنهم خائفون حيال حياتهم وحياة عائلاتهم.
وقالت مصادر للشبكة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يصوت نحو 10 أو 20 نائبًا جمهوريًا لصالح عزل ترامب من منصبه، مشيرة إلى أن هناك الكثير من النواب يرغبون في التصويت لصالح قرار العزل، ولكنهم يخشون على حياتهم وحياة أسرهم.
وأضافت المصادر أن بعض النواب الجمهوريين أظهروا شجاعتهم وأعلنوا عزمهم التصويت لصالح عزل ترامب من منصبه، فيما قال آخرون إنهم ما زالوا خائفين من دونالد ترامب.
ولفتت "سي.إن.إن" إلى أن البيت الأبيض يواصل الضغط على النواب الجمهوريين، موضحة في الوقت ذاته، أن زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، يلتزم الصمت بطريقة متعمدة، وسمح بتسريب الأنباء التي تتحدث عن موافقته على التصويت لصالح عزل الرئيس.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.
وصوت 221 مشرعا في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونجرس الأمريكي، لصالح إقرار قواعد المناقشات حول وثيقة عزل ترامب وعملية إجراء التصويت حول الموافقة عليها أو رفضها، بينما عارض 203 نائبين هذه الأجندة.
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