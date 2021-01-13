وكالة الأنباء السودانية تكشف عن انفراجة جديدة في مباحثات سد النهضة

كشفت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، عن وجود مبادرة من وزارة الخارجية الإماراتية لكسر جمود مباحثات سد النهضة.

وأفادت الوكالة أن وفد رفيع المستوى من الخارجية الإماراتية اختتم زيارته التي استمرت لمدة يوم واحد إلى السودان.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار جهد امارتي لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر واثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة.

وقال مصدر للوكالة السودانية إن الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية واستمع لشرح مفصل حول موقف السودان في هذا الملف المهم.

وأضاف أن المبادرة الإماراتية لم تأت بطلب من السودان، بل جاءت من الجانب الإماراتي نفسه.