نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بومبيو: إيران أصبحت الملاذ الآمن الجديد لتنظيم القاعدة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ما زالت المفاجآت تتوالى بخصوص الإرهاب الإيراني، وفي مفاجأة من العيار الثقل، اتهم مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، النظام الإيراني بأنه حوَّل بلاده إلى "أفغانستان جديدة"، وقال إن النظام حوّل إيران إلى مقر رئيسي لـ"القاعدة"، معلنا فرض عقوبات جديدة على قادة التنظيم في إيران، وأكد أن الولايات المتحدة تعمل من أجل سحق الصلة بين طهران والتنظيم

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وحسب بومبيو، قدم الإيرانيون مقر عمليات جديدا لـ"القاعدة"، بومبيو ذكَّر بأن أيادي هذا التنظيم الإرهابي ملطخة بالدماء الأميركية، وقال إن طهران توفر ملاذا لكبار قادة القاعدة، الذين يخططون لشن هجمات ضد أميركا وحلفائها، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

الوزير الأميركي اتهم الإيرانيين بالسماح لخاطفي الطائرات في 11 سبتمبر 2001، بعبور أراضيهم في طريقهم إلى أفغانستان، وأكد أن علاقة القاعدة مع إيران متواصلة لقرابة 3 عقود.

بومبيو أعلن فرض عقوبات على زعماء "القاعدة" المتمركزين في إيران، بينما خصصت الخارجية الأميركية مكافـآت تصل لملايين الدولارات مقابل معلومات تؤدي لتحديد مواقع زعماء القاعدة المقيمين في إيران.. فمتى تتوقف إيران عن زعزعة الاستقرار الدولي؟.