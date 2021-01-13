كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 الطرق المجانية البديلة

كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا 2021، لكل عشاق لعبة Garena free fire عبر id الخاص بك، حيث انتشرت الطرق الغير صحيحة في الآونة الأخيرة التي تعرض حساباتكم إلي عملية التهكير والسرقة، لذا ندع لكم ايسر الطرق الصحيحة التي تجنبكم سرقة حساباتكم ولكن دعونا نشرح لكم هذه الطرق المبسطة بعد البدء في توضيح أهمية جواهر فري فاير لكل ما يلعب free fire.

الأهمية المطلقة لجواهر فري فاير تكمن في تسليح اللاعب لمواجهة تحديات المعركة مثل شراء المركبات والملابس والأسلحة، حيث تصنف لعبة فري فاير من الألعاب القتالية القوية بجانب لعبة ببجي وفورت نايت، دعونا في الفقرة التالية نوضح لكم الطرق بخطوات وفقرات مبسطة للغاية.

الطريقة الصحيحة الأولي لشحن جواهر FREE FIRE هي من خلال متاجر الطرف الثالث أو المتجر الرسمي في بلدك والذي يقدم العديد من التخفيضات والعروض، فنجد أن هذه العروض تصل إلي حصول اللاعب علي 5600 من جواهر فري فاير مقابل ما يعادل 49 دولار أمريكي، ولكنا لا يهمنا هذه الطريقة برغم أنها الطريقة الأولي التي يتبعها الكثير من المستخدمين ولكن لم تكن مجانية برغم تخفيضاتها.

الطريقة الصحيحة الثانية لشحن جواهر فري فاير هي عبر عرض 9، تكمن هذه الطريقة في الاتصال برقم 555 وبعدها الضغط على رقم 1 ثم كتابة الكود المكون من أربعة عشر رقم ثم الضغط على نجمة، أو إرسال رسالة نصية عبر الرقم 555 ثم كتابة الكود وفي النهاية تضع نجمة، ثم التوجه إلي لعبة فري فاير وتحديد عدد الجواهر التي ترغب فيها.

تكمن هذه الطريقة البسيطة من خلال دخول اللاعب إلي موقع فري فاير والضغط علي Garena أو الجواهر ثم من خلالها يتم توجيهك إلي registre anew a counte بعدها يتطلب منك تسجيل بعض البيانات الهامة مثل (الدولة، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، اسم المستخدم)، ثم النقر علي registre now سيتم تسجيلك الآن، قم بالدخول من خلال login now، بعد الدخول يمكنك اختيار رابط شحن جواهر المتوافر لديك.

تتمكن من شحن جواهر فري فاير مجاناً من خلال shop 2 game تتم عملية الشحن من خلال تسجيل الدخول ودعوة اصدقائك للتسجيل ومشاركة الأحداث وتحميل التطبيقات، عن كل عملية من العمليات السابقة تتمكن من الحصول على 500 نقطة يتم تجميع هذه النقاط ثم تحويلها من خلال الموقع إلي جواهر فري فاير مجانا.