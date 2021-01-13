إعفاء بنك التسليف والادخار وطريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية، يقدم بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار السعودي كامل المساعدات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فهو يقدم الكثير من التمويلات الشخصية الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل أراضي المملكة، ويقدم تمويلات بجميع المبالغ التي يبحث عنها المواطن السعودي، ويتوفر التمويل من بنك التنمية الاجتماعية تتناسب مع جميع الفئات العمرية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد اعلن بنك التسليف والادخار مسبقا انه يمكن إعفاء عن الأقساط المتبقية من القرض، ولاكن يتوفر الإعفاء للمواطنين المستحقين فقط الغير قادرين علي دفع الأقساط المتبقية من القرض، حيث يمر بعض المواطنين بالمملكة العربية السعودية إلي أزمات مالية تجعلهم غير قادرين علي تسديد ديونهم، حيث تعرض جميع البلاد في الفترات الأخيرة إلي تدهور الاقتصاد بسبب ظهور فيروس كرونا المستجد، فقد تعرض الكثير من المواطنين إلي غلق الأعمال الخاص بهم وتأثر المواطنين من بعد تدهور الاقتصاد التي يمر به البلاد، لذا قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير الحصول علي إعفاء الأقساط المتبقية من بنك التسليف والادخار.

إعفاء بنك التسليف والادخار

قد حدد بنك التسليف والادخار بعض الشروط التي يلزم أن تتوفر لدي المواطنين بالمملكة العربية السعودية لكي يتمكن المواطن من الحصول علي الإعفاء، حيث أن يمكن الأعفاء عن الأقساط المتبقية من القرض المحصول علية لجميع المواطنين المستحقين، ولاكن يلزم تقدم جميع الأوراق المطلوبة والوثائق التي تثبت الظروف التي يمر بها المواطن، ويلزم توفير بعض الشروط التي نوضحها لكم كالتالي: