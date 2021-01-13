رسميا آلية بداية الفصل الدراسي الثاني 1442.. قرار وزارة التعليم السعودية

ما هي آلية بداية الفصل الدراسي الثاني سؤال يطرحه جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، فيما يخص الفصل الدراسي 2 القادم من 1442 والتزامن مع بقاء عدة أيام على بداية الفصل الدراسي الثاني يترقب الجميع قرار وزارة التعليم حول آلية الدراسة عن بعد، هل ستستمر أم لا وهل من الممكن أن تعود الدراسة إلى المقررات الحضورية سواء كان في التعليم العام والجامعي، وفي هذا الشأن صدرت عدة التصريحات حول شكل الفصل الدراسي الثاني ، كما قام وزير التعليم بالإدلاء ببعض التصريحات والتلميحات حول مستقبل التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى دعوتها قادة المدارس إلى أمر هام، على أن يتم التعرف على هذه التفاصيل في هذا التقرير.

نقلت مصادر عدة عن نية وزارة التعليم السعودية الإعلان عن آلية التعليم عن بعد في اليومين القادمين، كما أكدت ذات المصادر أن توجه الوزارة سيكون إلى أن يتم استكمال التعليم في الفصل الدراسي الثاني عن بعد، على أن يتم دراسة الوضع فيما يخص السنوات الدراسية القادمة وإمكانية استمرارية التعليم عن بعد بشكل دائم، ومنذ قليل دعت الوزارة قادة المدارس إلى تجهيز الجداول الدراسية في بوابة مدرستي السعودية، ما يؤكد أن التعليم سيكون عن بعد ، وفي هذا الصدد عملت وزارة التعليم على إجراء بعض التعديلات سواء كان عليه تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين أو على عدد فصول السنة الدراسية، كما قامت أيضا بإلزام الخريجين بعمل تدريب تصل مدته إلى ستة أشهر ويتم ذلك قبل التخرج، في حين تم تحويل عدد الفصول من من فصلين إلى ثلاثة فصول.

وزير التعليم حمد آل الشيخ يتحدث عن آلية الفصل الدراسي الثاني

هذا وقد أكد وزير التعليم في تصريحات الأخيرة على إحدى القنوات المتلفزة، أن مصير التعليم عن بعد لم يتم تحديده بعد وهو قيد الدراسة على أن يتم إصدار قرار نهائي بعد الإطلاع على تقارير اللجنة المشتركة التي قامت بتشكيلها وزارتي التعليم والصحة، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في هذا الخصوص حول بداية الفصل الثاني الدراسي خلال اليومين القادمين، كما أنه من الممكن الإعلان رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، وللحصول على آخر الأخبار يمكنكم تحديث الصفحة على مدار الساعة للحصول على آخر المعلومات.