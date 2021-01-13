برنامج وصول لنقل المرأة العاملة ورابط التسجيل موضحا الخطوات بفيديو

برنامج وصول لنقل المرأة العاملة، يعتبر برنامج وصول عبارة عن مبادرة دعم للمرأة من صندوق تنمية الموارد البشرية، فإن المرأة العاملة هذا البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف نقلها من وإلي العمل بنسبة كبيرة، وبذلك تحقق المملكة العربية السعودية هدفها وهو ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما أن ذلك البرنامج يسهم في استقرار المرأة الوظيفي، فهناك العديد من المميزات الأخري الذي يقدمها البرنامج، فالمملكة العربية السعودية تبذل كل جهودها من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، ويمكن للمواطنين الإطلاع علي تفاصل البرنامج من خلال موقعنا.

آلية دعم برنامج وصول الإلكتروني

الهدف من ذلك البرنامج هو دعم المرأة وزيادة نسبة نسبة مشاركتها في العمل فكل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن من ضمن الصعوبات التي تواجهها المرأة في العمل هو تنقلها من مكان لأخر، ولذلك تم الإعلان عن هذا البرنامج لحل أهم المشكلات التي تواجهها وبذلك يتحقق الاستقرار الوظيفي لديها، فإن الصندوق يسهم بنسبة 80% من تكلفة النقل في كل رحلة، وهذا الدعم يقدر للموظفة التي راتبها أقل أو يساوي 6000 بحوالي 1100 ريال شهريا، أما المرأة العاملة التي يبلغ راتبها 6001 إلي 8000 بصل قيمة الدعم 800 ريال شهريا، فبرنامج وصول يعتبر وسيلة موصلات أمنة للمرأة وبأفضل جودة وأقل التكلفة.

فيديو يوضح خطوات التسجيل في البرنامج عبر بوابة وصول

هناك بعض الضوابط التي لابد من التحقق منها لتضمن الاستفادة من البرنامج،وتلك الضوابط كالأتي:

لابد من تتطابق رقم الجوال المسجل مع رقم الجوال لطلب السيارات.

يجب استخدام الدعم من خلال المرأة المستفيدة فقط ولا يسمح للآخرين باستخدامه.

لابد أن تلتزم المستفيدة باستخدام الدعم بين العمل والمنزل والعكس فقط.

كما أن يعتبر التسجيل في برنامج وصول لنقل المرأة عن طريق بوابة وصول الإلكترونية.

شروط برنامج وصول لنقل المرأة العاملة

هناك العديد من الشروط التي وضعها مسؤولين صندوق تنمية الموارد البشرية لتتمكن المرأة من الاستفادة من دعم برنامج وصول، فتلك الشروط الموضوعة للمرأة العاملة كالتالي: