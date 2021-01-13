شروط الواتساب الجديدة 2021 لاستقبال تحديث الواتس اب الجديد

شروط الواتساب الجديدة 2021 حيث شهدت الأيام القليلة الماضية جدا كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص التحديث الجديد الخاص بتطبيق الواتساب الذي تم التنويه عنه من قبل مسؤولي تطبيق واتساب، وذلك بعد الأخبار التي أنتشرت عن أن التحديث الجديد الواتساب يضم الكثير من الأشياء التي تنتهك الخصوصية للأشخاص، حيث طرح الواتساب شروط جديدة للمستخدمين يجب الموافقة عليها، وفيما يلي نعرض أهم تفاصيل التحديث الجديد الخاص بتطبيق واتساب 2021، بالإضافة إلي شروط الواتساب الجديدة 2021.

تطبيق الواتساب 2021

يعتبر تطبيق الواتساب هو أحد أشهر التطبيقات الخاصة بوسائل التواصل الإجتماعي علي الإطلاق، حيث أنه تطبيق المحادثات الفورية بين الأشخاص في كافة أنحاء العالم، تم تأسيسه في عام 2009 ليحتل منذ إنطلاقه شعبية كبيرة جدا في العالم، حيث أصبح التطبيق الأول في العالم من حيث عدد المستخدمين بالنسبة لتطبيقات المحادثات الفورية والمكالمات، حيث وصلت عدد المحادثات علي الواتس اب ما يقرب ل 27 مليار رسالة نصيبة، كما يتيح أيضا تطبيق واتساب للمستخدمين إمكانية إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بكل وضوح، وفي غضون السنوات الماضية فقد قامت شركة فيسبوك بشراء تطبيق واتساب بمبلغ يصل إلي 19 مليار دولار أمريكي، ونجد أن تطبيق واتساب أيضا يتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة الصور الفيديوهات والمقاطع الصوتية والملفات المختلفة من خلال المحادثة بين شخصين.

تحديث واتساب الجديد 2021

أعلن الواتساب خلال الأيام الماضية عن طرح تحديث جديد خاص بالتطبيق، والذي يتم العمل به بداية من شهر فبراير، بشرط أساسي أن يوافق الأشخاص علي الشروط الجديدة، وان عدم الموافقة علي الشروط يعني توقف التطبيق للمستخدم، وجاء هذا التحديث بالكثير من القنوانين التي ان يرضي عنها المستخدمين، وجاءت علي النحو التالي.

سوف يأتي التحديث الجديد بمشاركة بعض البيانات الخاصة بالمستخدمين لتطبيق فيسبوك عبر تطبيق فيسبوك الذي يملك واتساب، وذلك من أجل تخصيص مساحة للإعلانات والتفاعل معها من قبل المستخدمين.

يقوم تطبيق واتساب بإستخدام المعلومات الخاصة بالمستخدمين والتي يتم جمعها من خلال الرسائل النصية والمحادثات الشخصية، وذلك من أجل تطوير خدمات الواتساب، علي النحو الذي يمنع خيار تخزين الرسائل.

سوف يتم إستخدام معلومات الموقع الخاص بك من قبل واتساب بعد الموافقة علي السياسة الجديدة، حيث أنه من الممكن مشاركة الموقع مع جهات الإتصال لديك.

علي كافة المستخدمين الموافقة علي الشروط والسياسة الجديدة الواتساب.

شروط الواتساب الجديدة 2021

تم وضع عدد من الشروط للتحديث الجديد الخاص للواتس اب وجاءت علي النحو التالي.