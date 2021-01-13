الاردن يعلن عودة التعليم وجاهيا في المدارس من الفصل الثاني

دوت الخليج :- اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن عودة التعليم وجاهيا في المدارس اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني . و اضاف الخصاونة ان التعليم عن بعد سيبقى جزءا من تطوير العملية التعليمية . و تابع ان الحكومة ترفض أن توظف مكانة المعلم لتحقيق أية مآرب أخرى .

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