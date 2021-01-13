الحكومة الاردنية تحصل على ثقة النواب

دوت الخليج :- حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة على ثقة مجلس النواب التاسع عشر.
وصوت (88) نائبا على منح الثقة لحكومة الخصاونة، فيما حجبها (38) نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ورد الخصاونة على كلمات النواب، بعد أن أنهى 121 نائبا الرد على البيان الوزاري لحكومته على مدى 7 أيام.
وكان قد تقدم الخصاونة بالبيان لوزاري لحكومته يوم الأحد الموافق 3 كانون الثاني.
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