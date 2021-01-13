الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير خالد بن عبدالله

جدة - نرمين السيد - وذكر الديوان الملكى فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحسب "روسيا اليوم": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (1937)، أمير سعودى، ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.