مفاجأة.. ترامب لن يتم عزله من منصبه لهذا السبب

فجر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مفاجأة حول دعوات مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك عقب تأكيد على عدم دعوة المجلس للإنعقاد قبل 19 يناير، أي قبل ليلة واحدة من مغادرة ترامب لمنصبه.

وقال زعيم الجمهوريين في الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إنه أبلغ زعيم االديمقراطية بالمجلس تشاك شومر، أنه لن يدعو لعقد جلسة للمجلس قبل 19 يناير.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد دعت أعضاء الشيوخ الأمريكي، إلى مساءلة ترامب، حيث قالت إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونجرس "الكابيتول".

وأضاف: "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد.. هذا العصيان المسلح على دولتنا. لا بد أن يرحل. إنه خطر واضح وقائم على ذلك البلد الذي نحبه جميعًا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من المقرر تنصيبه في منصبه يوم 20 يناير الجاري.