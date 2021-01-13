الخطوط القطرية تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بداية من الإثنين المقبل.

وقالت في تغريدة على تويتر: "سيتم تسيير أول رحلة طيران إلى مطار القاهرة يوم 18 يناير الجاري، وإلى الإسكندرية يوم 25 يناير الجاري" .

وأضافت أنه سيتم تشغيل رحلة يومية إلى مطار القاهرة من الدوحة، ورحلتين اسبوعيا من العاصمة القطرية إلى الإسكندرية.

وأعلن الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر يوم الاثنين القادم الموافق 18 يناير الجاري، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.

وقال رشدي زكريا في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج "، إن مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة يومية من القاهرة إلى الدوحة خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظم، على أن تزيد إلى رحلتين حسب حجم الحجوزات والطلب من المسافرين على هذه الوجهة.

وكشف رئيس مصر للطيران، إن الشركة الوطنية حصلت على موافقة من سلطة الطيران المدني لتشغيل 4 رحلات أسبوعيا من مطار برج العرب بالاسكندرية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد بدء تشغيل هذا الخط بين برج العرب والدوحة.

وكانت مصر للطيران أعلنت انه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يوميًا إلي الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.

وأعلنت السلطات المصرية، فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، أمس الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي علي الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.