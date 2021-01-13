رئيس دولة عربية يدخل المستشفي لهذا السبب

أعلن حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر ، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجرى بعد ظهر اليوم فحوصات طبية روتينية في مستشفى" اوتيل ديو"، وعاد مساءً الى قصر بعبدا.

وكان موقع " ام تي في" اللبنانية أفاد في وقت سابق بأن الخبر المنشور عن نقل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الي المستشفي غير صحيح علي الإطلاق.

وأكد الموقع اللبناني أن ما تمّ تداوله على خدمة "الواتساب" في لبنان شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة علي أنه خبر مزوّر وغير صحيح.

وكان ‏نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قد التقى اليوم السفير البريطاني ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وبحث مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية مع رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة لدى المجلس وتلقى برقية من الكاظمي.

كما دعا رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 15 يناير الجاري في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا covid -19 .