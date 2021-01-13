البحرين تحتفل بيوم الدبلوماسية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني المهندس محمد البوعينين، أن الدبلوماسية البحرينية علي مدار مسيرتها الطويلة تعمل على خدمة السياسة الخارجية المتزنة لمملكة البحرين.

جاءت تلك التصريحات بمناسبة يوم الدبلوماسية البحرينية.

وأشار البوعينين الي ان السياسى الخارجية البحرينية كانت ولاتزال تسير وفق أسس ثابتة، ومبادئ دولية سليمة حتى أضحت اليوم موضع تقدير وثقة دول العالم.

وبين ان الدبلوماسية البحرينية - والتي استمرت لأكثر من 5 عقود - مكنت مملكة البحرين من تحقيق نجاحات دبلوماسية استطاعت بفضلها أن تضع لنفسها مكانة مميزة في مصاف الدول المتقدمة.

فيما وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني الشكر لوزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني وكافة منسوبي الوزارة بمناسبة هذه الذكري.

وقال إن الإنجازات المشهودة لمستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، خلال فترة ترؤسه لوزارة الخارجية في السنوات الماضية شكلت انتقالة مهمة للعمل الدبلوماسي وبلورته في كافة المحافل الدولية.

وختم قائلا : إن الدعم الكبير واللامحدود من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومساندة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان ركيزة أساسية في تعزيز المسيرة الدبلوماسية في البحرين، وتمكينها من تثبيت نفسها في كافة المحافل الدولية من خلال ما قدمته الكوادر الدبلوماسية الوطنية وإسهاماتها البارزة.