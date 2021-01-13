الصحة الكويتية تزف بشري سارة بشأن إصابات كورونا في البلاد

‏اكد الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي للصحة الكويتية ان دولة الكويت من الدول التي تشهد انحسارا واستقرارا للوضع الوبائي في الوقت الحالي ، مشيدا في هذا الصدد بتعاون أفراد المجتمع ومؤسساته، والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وذكر السند في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية كونا ان وزارة الصحة تتمنى السلامة للإنسانية في جميع أنحاء الأرض لاسيما في المناطق التي تشهد زيادة في حدة الوضع الوبائي، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء

وبين ان العالم شهد اعتماد الجهات المعنية في المملكة المتحدة على استخدام لقاح كوفيد-١٩ والذي طوره علماء من جامعة أكسفورد، معبرا عن أمله في أن يصل اللقاح لدولة الكويت في حال استكمال بعض الاجراءات العالمية والمحلية المتخذة لضمان مأمونية استخدامه وفعاليته

كما جدد دعوته للمواطنين والمقيمين بتجنب السفر خارج البلاد في الوقت الراهن ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لذلك، معربا عن ثقته في وعي المواطنين والمقيمين الكرام

‏ونقلت "كونا" عنه قوله بان المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الكويت تشهد انحسارا في نسبة اشغال الأجنحة والعنايات المركزة والخاصة بمرضى (كوفيد - 19) لتصبح نسبة إشغال العناية 10% وحوالي 8% نسبة إشغال الأجنحة