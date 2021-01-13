تزامنًا مع التصويت على إجراءات عزله.. ترامب يوجه رسالة مهمة للأمريكيين

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تخفيف التوتر وتهدئة الأجواء، وذلك تزامنًا مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على مناقشة إجراءات عزله عن منصبه.

وقال ترامب في بيان حصلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية على نسخة منه، إنه لا يريد عنفًا، مطالبًا شركات التكنولوجيا الكبرى، بالانضمام إلى جهود تهدئة التوتر.

وأضاف البيان: "في ضوء التقارير حول مظاهرات إضافية.. أدعو إلى أنه لا يجب أن يكون هناك أي عنف أو خرق للقانون أو أي نوع من أعمال التخريب".

وتابع: "هذا ما لا أدعمه وهذا ما لا تدعمه أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى تخفيف التوتر وتهدئة الأوضاع.. أشكركم".