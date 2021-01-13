تزامنًا مع التصويت على إجراءات عزله.. ترامب يوجه رسالة مهمة للأمريكيين

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تخفيف التوتر وتهدئة الأجواء، وذلك تزامنًا مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على مناقشة إجراءات عزله عن منصبه.
وقال ترامب في بيان حصلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية على نسخة منه، إنه لا يريد عنفًا، مطالبًا شركات التكنولوجيا الكبرى، بالانضمام إلى جهود تهدئة التوتر.
وأضاف البيان: "في ضوء التقارير حول مظاهرات إضافية.. أدعو إلى أنه لا يجب أن يكون هناك أي عنف أو خرق للقانون أو أي نوع من أعمال التخريب".
وتابع: "هذا ما لا أدعمه وهذا ما لا تدعمه أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى تخفيف التوتر وتهدئة الأوضاع.. أشكركم".
وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل ترامب من منصبه.
وصوت 221 مشرعا في مجلس النواب، لصالح إقرار قواعد المناقشات حول وثيقة عزل ترامب وعملية إجراء التصويت حول الموافقة عليها أو رفضها، بينما عارض 203 نائبين هذه الأجندة.
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