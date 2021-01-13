كاس العالم لكرة اليد.. تردد اون تايم سبورت 3 علي النايل سات

في بداية انطلاق قناة اون تايم سبورت 3 الجديدة تقوم القناة بنقل بطولة كاس العالم لكرة اليد التي تقام في مصر هذه الفترة والتي تعد من أهم البطولات التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة اليد وتلعب مصر في البطولة بشكل أساسي كونها هي الدولة المنظمة للبطولة وسوف تلعب البطولة على الأراضي المصرية، وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية في مصر والتي يتابعها الملايين شهريا خاصة وأنها أصبحت تقوم بتغطية كافة البطولات المصرية مثل الدوري المصري لكرة القدم وكأس مصر والعديد من الرياضيات المختلفة حيث تغطي مجموعة كبيرة من مباريات كرة اليد وكرة الطائرة وأيضا تقدم مجموعة مميزة من البرامج الإخبارية المميزة التي تقدم جميع أخبار الأندية والمنتخب لحظة بلحظة.

التردد 12303 القمر الصناعي نايل سات الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد اون تايم سبورت 3

عرضت قناة أون تايم سبورت 3 افتتاح وعرض رائع قبل بطولة كاس العالم لكرة اليد والتي شملت عدد كبير من المطربين مثل المطرب تامر حسني حيث تسعى مصر لجعل هذه البطولة ذات تنظيم رائع ويكون تنظيم مشرف خاصة وأن مصر أصبحت تستطيع استضافت البطولات المختلفة لذلك تسعى إلى تقديم تنظيم رائع يليق بها، واستطاع منتخب مصر أن يفوز في المباراة الأولى الخاصة بة في كأس العالم لكرة اليد والتغلب على المنتخب تشيلي وفي انتظار باقي المباريات والتي سوف تنقل حصريا على قناة أون تايم سبورت 3 المجانية والمتوفرة علي جميع أنواع الرسيفرات وعلي القمر الصناعي نايل سات.