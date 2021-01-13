التقويم الدراسي 1442 الجديد وآلية العودة الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الإجازات

ننشر خطة التقويم الدراسي 1442 السعودي أو الخطة الزمنية الدراسية للعام الدراسي الحالي لطلاب المراحل التعليمية بالتعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، وذلك بعد أن قام وزير التعليم السعودي برفعه إلي المقام السامي لمراجعته ومناقشته ثم اعتماده ليتم تطبيقه وتعميمه علي كافة مناطق وإدارات التعليم السعودية.

ويوضح التقويم الجديد عدداً من المواعيد الهامة بالنسبة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يمكنهم من التعرف على موعد بدء الدراسة وموعد بدء الاختبارات النهائية ومواعيد الإجازات الرسمية على مدار العام الدراسي، ومن خلال موقع ثقفني بإمكانكم الآن التعرف على موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 1442 والمواعيد المتبقية ضمن التقويم المدرسي.

التقويم الدراسي 1442

يحرص جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بكافة المراحل التعليمية بصفة مستمرة علي معرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد وأيضاً معرفة مواعيد العطلات والإجازات الرسمية السعودية، حيث تحرص وزارة التعليم علي الاستعداد المبكر للطلاب والطالبات والتجهيز لبدء العام الدراسي لما له من أهمية كبيرة، ولذلك قامت الوزارة بتحديد موعد بدء الدراسة ومواعيد الإجازات الرسمية لهذا العام الدراسي.

وقد قام وزير التعليم برفع خطة التقويم الجديد المتضمن لموعد بدء العام الدراسي الجاري للمقام السامي من أجل الإطلاع عليه والمصادقة علية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد تمت الموافقة علي الخطة الزمنية الدراسية والتصديق عليها والعمل وفقاً للجدول الزمني المحدد بالتقويم الدراسي.

يوضح التقويم الدراسي 1442 عدداً من المواعيد المتعلقة بالعام الدراسي الجاري، ويقدم موقع ثقفني بصفة مستمرة أهم الأخبار التي تختص بالعملية التعليمية بالمملكة ويمكنكم التعرف على عناصر الخطة الزمنية للتعليم العام من خلال النقاط التالية:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول 11 محرم 1442هـ 29 أغسطس 2020م موعد إجازة اليوم الوطني للمملكة 6 صفر 1442هـ 23 سبتمبر 2020م موعد بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 5 جمادي الأولى 1442هـ 20 ديسمبر 2020م

موعد بداية إجازة منصف العام 16 جمادي الأولى 1442هـ 31 ديسمبر 2020م موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 4 جمادي الثاني 1442هـ 17 يناير 2021م موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 11 شوال 1442هـ 22 مايو 2020م موعد بداية إجازة نهاية العام 22 شوال 1442هـ 2 يونيو 2021م

أما عن موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك، فسوف تكون في تاريخ 17 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 28 أبريل 2021م، وسوف تنتهي إجازة عيد الفطر لتبدأ الدراسة في تاريخ 6 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 17 مايو 2021م.

آلية الدراسة الفصل الدراسي الثاني

أصدرت وزارة التعليم عام بياناً صحفياً اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 13 يناير 2021م يوضح آلية الفصل الدراسي الثاني بمراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، حيث قررت التالي:

استمرار الدراسة عن بُعد لكافة مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع الـ10 من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري وفق الآلية التي تم العمل بها في الفصل الدراسي الأول.

يبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً، بينما يبدأ للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً.

تكون الدراسة في التعليم الجامعي والتدريب التقني عن بُعد للمقررات النظرية، وتكون الدراسة حضورياً للمقررات العملية والتدريبية وفقاً لصلاحيات الجهات المعنية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

تحليل النتائج في نظام نور

من يرغب في التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

تقسيم السنة الدراسية لفصلين دراسيين مع إمكانية فتح برنامج الدراسة أثناء الصيف. المدة الزمنية لكل فصل دراسي لا تقل عن 15 أسبوعاً ويتم إضافة مدة الاختبارات إليها. مدة الاختبارات النهائية لكل فصل دراسي لا تزيد عن أسبوعين. يمكن تقديم الموعد الخاص بالاختبارات النهائية لمدة لا تتعدي أسبوعاً، وذلك عند الضرورة القصوى، أو لحالات خاصة يتم تقديرها من قبل وزير التعليم السعودي أو من في حكمه كرئيس الجهة التعليمية أو التدريبية. يجوز أن يسبق بداية الدراسة للفصل الأول أو الثاني أسبوعاً تمهيدياً أو أكثر ضمن التقويم الدراسي من أجل التهيئة بمدارس التعليم العام، والتسجيل والتهيئة في الجامعات السعودية وما في حكمها، ويشترط لتفعيل ذلك ألا يؤثر علي المدة الدراسية الفعلية. أن تكون مدة إجازة ما بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني أسبوعاً أو أسبوعين. يتم تطبيق مواعيد إجازات العيدين والعيد الوطني للمملكة علي المدارس والجامعات وما في حكمها، ما يطبق علي موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخري. يتم بدء العام الدراسي في برج السنبلة وفقاً لخطة التقويم المدرسي بالمملكة.

القواعد المنظمة للتقويم الدراسي

وقد تم تدشين بوابة المستقبل من أجل تطبيق التحول الرقمي بكافة مدارس المملكة للبنين والبنات، وفي عرض لأهم ملامح التقويم الدراسي للعام الدراسي الجاري نجد أن عدد الأسابيع الدراسية لكل فصل هي 15 أسبوعاً، وعدد أيام الدراسة للفصلين 167 يوماً دراسياً.

تحديث: المدرسة التي تتساهل في الانضباط المدرسي، سيتم اتخاذ إجراءات معينة في مواجهتها ويتوقف ذلك علي حجم نسبة الغياب بها، وذلك لزيادة نسبة الغياب في المدارس، وتتمثل هذه القرارات التي من الممكن أن تطبق كلها أو بعضها في الآتي:

حجب الإعانة السنوية عن المدرسة. الحرمان من التقديم علي برنامج الزيادة الخاص بالرسوم المدرسية. إيقاف قبول الطلاب الجدد أو عملية التحويل للمدارس. إغلاق المدرسة بالإضافة إلي إلغاء ترخيصها.

التقويم المدرسي وإخراج النتائج في نظام نور

تحديث: بدأت زيارات مشرفي ومشرفات مكاتب وإدارات تعليم المملكة لتعزيز الانضباط المدرسي، حيث يتم توحيد نموذج الزيارة الإلكتروني عبر نظام نور لكافة إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، من أجل الخروج بإحصائية مودة لكافة المدارس التي تتم زيارتها، وأعلنت الوزارة عن أن الدور الرئيسي لتعزيز الانضباط المدرسي يأتي من الأسرة.

ومن خلال نظام نور الإلكتروني يمكنكم التعرف علي الملاحظات الواردة علي المدرسة، بعد الدخول علي موقع نظام نور المركزي واتباع الخطوات التالية (اختيار التقارير،تقارير المتابعة، شاشة متابعة العمليات، اختيار تفصيلي، اختيار مستوي التقرير سواء كان طالب/معلم/ الصفوف والفصول، تحديد نوع التقرير، الضغط علي زر عرض).

تحديث: تمت موافقة نائب وزير التعليم السعودي علي تقديم الإجازة الخاصة بالمرحلة الابتدائية في مدارس التوأمة بمنطقة الحد الجنوبي، وسوف يصبح موعد إجازة منتصف العام بالنسبة لهذه المدارس بعد هذه الموافقة، بعد نهاية دوام يوم الخميس المقبل ضمن التقويم الدراسي للمملكة.

تحديث: لم يتبقى سوي أيام قلائل علي بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمملكة، وللتعرف علي جدول الاختبارات الخاص بالطلاب/الطالبات يمكنكم زيارة موقع نور الإلكتروني، حيث يتم عرض وإتاحة جداول الامتحانات ومواعيدها من حيث البدء والانتهاء والتوقيتات الخاصة بها عبر نظام نور، كما يتيح النظام عرض نتائج الطلاب بعد اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي.

الاختبارات النهائية 1442

بدأت الاختبارات النهائية لطلاب المراحل الثلاث بداية من الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول بتاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م، وقد أعلنت الوزارة عن ملخص إجراءات الاختبارات عن بُعد، حيث يتم إجراء الاختبارات النهائية في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر لكامل المقرر، ويكون زمن اليوم الدراسي في الأيام الخاصة بالاختبارات 3 ساعات يومياً يتم إجراء الاختبار بهم والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية.

ويتم إعداد جدول الاختبارات من قبل المدرسة، وتكون عدد الأيام لاختبار المرحلة الابتدائية 5 أيام، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية لا تقل عن خمسة أيام،ويجب ألا تتجاوز الاختبارات النهائية مادتين في اليوم الواحد، كما يجب تهيئة الطلاب من قبل المعلمين قبل بدء الاختبارات بـ5 دقائق، ويتم رصد الدرجات وإخراجها في نظام نور 1442 في أخر يوم من أيام الاختبارات، ويمكنكم التعرف على مواعيد التقويم الدراسي 1442 من خلال الجدول المرفق.

نظام نور 1442

يتم البحث في الوقت الحالي عن رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية أو دخول موقع نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات، حيث يرغب بعض أولياء الأمور في الوصول إلى نظام نور لولي الأمر بالهوية فقط دون الحاجة إلى تعبئة البيانات الخاصة بالحساب الشخصي “اسم المستخدم – كلمة المرور”، وهنا نود توضيح أنه يتم تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق فقط في أوقات الاستعلام نتائج الطلاب، أي بعد الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب ومراجعتها.