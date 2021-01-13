بيان الفصل الدراسي الثاني 2021 ..وزارة التعليم تقر آلية الترم الدراسي الثاني إليكم تفاصيل

نشرت منذ قليل وزارة التعليم بيان الفصل الدراسي الثاني 2021-1442 يتضمن هذا البيان آليه الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441-1442 للهجرة، وبعد صد ورد طيلة أيام إجازة الفصل الدراسي الأول، وقد تم اليوم إقرار الوزارة فيما يخص التعليم العام والجامعي، ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب وتساؤل الطلبة والمعلمين والمعلمات عن شكل التعليم في الفصل القادم، ومع مرور الزمن أصبح الطلاب يريدون استمرارية التعليم الالكتروني، بعد أن كان مجمل الطلبة يريدون العودة إلى المقررات الحضورية، وفيما يلي البيان الصادر عن وزارة التعليم حول الترم الدراسي الثاني 1442.

بيان الفصل الدراسي الثاني 2021

وقد تضمن البيان الآلية المتبعة لاستمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وشكل وكيفية بداية الدوام الدراسي للطلبة والمعلمين رفقة التعليم الجامعي أيضا، كما تتضمن الأسباب التي أدت إلى قرار الوزارة فيما يخص الفصل الدراسي القادم ورسالة الوزارة إلى شاغلي الوظائف التعليمية والطلبة، بأنه حرصا على سلامة الطلاب بشكل عام والعمل على حمايتهم وتجنب مخاطر الإصابة لأحد الطلاب والتأكيد على ضمان استمرارية التعليم الدراسي الثاني من قبل لجان التعليم العام والجامعي وبعد التنسيق مع وزاره الصحة كما تم الثناء على نجاح التعليم من خلال المنصة التعليمية مدرستي وباقي الوسائل التعليميه مثل قناة عين على اليوتيوب والقنوات الفضائية التي يبلغ عددها 23 قناة في جميع المراحل التعليمية، وبعد مناقشة الوضع الحالي تقرر ما يلي.

أولا سيتم الإبقاء على الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني وهذا يشمل المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية والابتدائية، رفقة التعليم الجامعي على أن يكون بشكل مبدئي حتى الأسبوع العاشر، وسيبقى الفصل الدراسي الثاني بذات الآلية التي بدأها الفصل الدراسي الأول، والتي شملت الطلاب والمعلمين وأعضاء الهيئة، بالإضافة إلى مكاتب التعليم

ثانيا فيما يخص اليوم الدراسي سيكون كما بدأ الفصل الدراسي الأول في المرحلة الثانوية والإعدادية من التاسعة باكرا، أما المرحلة الابتدائية سيكون ابتداء من الثالثة عصرا

آلية التعليم الجامعي 1442: ستكون الدراسة عن بعد في التعليم الجامعي بالنسبة للمقررات النظرية فقط، أما فيما يخص المقررات العملية فسيتم الحضور في المقررات الدراسية ويشمل ذلك التعليم الجامعي وباقي المؤسسات العامة للتدريب مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة والتي توصي بها وزارة الصحة السعودية لسلامة شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الجامعي والطلبة.

ما هو قرار الوزارة بخصوص آلية التعليم للفصل الدراسي النهائي