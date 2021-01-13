أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف موعد تحسن حالة الطقس باليمن

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الفلكي الشوافي يكشف موعد تحسن حالة الطقس باليمن

قال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي إن درجات الحرارة تشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القادمة، ولكن تستمر موجة الصقيع حتى مساء غدٍ الخميس. الفلكي الشوافي يكشف موعد تحسن حالة الطقس باليمنقال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي إن درجات الحرارة تشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القادمة، ولكن تستمر موجة الصقيع حتى مساء غدٍ الخميس. وتوقع الفلكي اليمني تحسن في درجات حرارة الهواء الصغرى خلال الليلتين القادمة بحوالي درجة مئوية الى درجتين مقارنة بما كانت عليه الليلتين الماضية. وأكد الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن الأجواء لا تزال باردة حتى مساء يوم غدٍ الخميس مقاربة للأيام الماضية، وطمأن الشوافي الجميع بأن الطقس سيشهد تحسنًا ملحوظًا ليلة الجمعة.

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