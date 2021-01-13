أخبار اليمن : إلغاء الطابور الصباحي وتأخير بداية اليوم الدراسي

إلغاء الطابور الصباحي وتأخير بداية اليوم الدراسيأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير الدوام المدرسي إلى الساعة 9 صباحاً والغاء الطابور الصباحي في مدارس المحافظات المتأثرة بامتداد الكتلة الهوائية الباردة.

وأكدت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم أنه تقرر بدء الدوام الدراسي عند الساعة التاسعة صباحاً ابتداءً من يوم السبت المقبل حرصاً من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات.

ولفتت الوزارة إلى وضع المعالجات اللازمة في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين وبما يضمن سلامة الطلبة حتى انتهاء موجة الصقيع.

وشددت الوزارة على المدارس الأهلية الالتزام بعدم إخراج أي طالب أو حرمانه من دخول الاختبارات بسبب تأخر دفع الرسوم الدراسية.